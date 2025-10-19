Ex estrella de la NFL muere a los 36 años en trágico accidente

La NFL se viste de luto tras confirmarse la muerte de Doug Martin, ex corredor y estrella de los Tampa Bay Buccaners, con apenas 36 años debido a un trágico accidente automovilístico, según informó su familia al medio Tampa Bay Times.

A pesar de que los familiares no revelaron las causas exactas del deceso, el medio TMZ señaló que Martin perdió la vida en un accidente de motocicleta.

Te puede interesar: NFL regresa a México en 2026; ¿cuántos juegos serán y qué equipo jugará en el Estadio Banorte?

Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL

Doug Martin, ex estrella de Tampa Bay Buccaners, muere a los 36 años

Doug Martin jugó seis temporadas en los Tampa Bay Buccaners en donde se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados, de acuerdo con el comunicado publicado por el propio equipo en donde lamentó su deceso.

El excorredor también tuvo un paso destacado por Las Vegas Raiders, equipo en el que terminó su carrera en la temporada 2018.

Martin fue seleccionado en el puesto 31 del Draft de la NFL del 2012 por los Tampa Bay Buccaners y a lo largo de su carrera en la NFL acumuló un total de 5 mil 356 yardas y 30 touchdowns.

Fue seleccionado Pro Bowl e impuso varias marcas en los Buccaners entre las que se encuentran más yardas terrestres en un solo juego con 251, más yardas terrestres en una temporada de novato con 1,454 y mayor cantidad de yardas terrestres por juego con 74.2.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Mark Sánchez? El exquarterback fue arrestado por esta razón