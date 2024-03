El Dr. García explica porque perdió México vs Estados Unidos

La Selección Mexicana terminó perdiendo en la final de la Nations League de CONCACAF ante Estados Unidos. El partido se disputó en punto de las 19:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio At&t.

La Selección Mexicana llegaba con una mala racha pues en los últimos seis partidos ante Estados Unidos no ha logrado llevarse la victoria. Ahora ya son siete los encuentros que no ha podido ganar, quedando en cinco derrotas y dos empates. Además, en las tres ediciones que se han disputado de la Nations League, México no ha podido ganar ninguna, quedando dos veces en segundo lugar y una en tercera.

El encuentro terminó 0-2 con goles al minuto 45 del primer tiempo de Tyler Adams desde tres cuartos de cancha. Y en el segundo tiempo, Giovanni Reyna logró aumentar la ventaja con un disparo colocado al primer poste de Ochoa al minuto 63.

La tristeza de Jorge Sánchez por haber perdido la final ante Estados Unidos

El análisis de Luis García

Tras la final, el Dr. García decidió subir un video a su cuenta de youtube en el que detalló las razones por las que México fue superado en la final. En un principio detalló que en la actualidad, el equipo de las barras y las estrellas es mejor que México. “El equipo Estadounidense, en la actualidad, es mejor que la Selección Mexicana. Si no se le compite en bloque, en el mano a mano, te gana”.

Posteriormente, se tomó un momento para comparar el once inicial de México con el de Estados Unidos, en el que destacó que hay posiciones en las que se puede estar igualado en calidad individual, pero en la mayoría de posiciones ganan los jugadores de las barras de las estrellas.

De igual forma, Luis detalló que es imperdonable tener a Santiago Giménez en la banca cuando es uno de los jugadores con mejor nivel y meterlo cuando el partido se complica.

De igual forma, Luis detalló que es imperdonable tener a Santiago Giménez en la banca cuando es uno de los jugadores con mejor nivel y meterlo cuando el partido se complica.

“A uno que tienes a ese nivel, lo pones veinte minutos. Pero es imperdonable que tu mejor centro delantero, que mete gol a cada rato,que mete gol cada ocho días, que tiene cuarenta goles en el año, está peleando el liderato le des 20 minutos en el peor momento del partido”.

