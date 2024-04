El escándalo de Christian Horner será expuesto en Drive To Survive

El escándalo de Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, ha sido el titular que ha abarcado más primeras planas en este arranque de temporada de la Fórmula 1, y de la misma manera será en la serie de Drive To Survive, producida por la plataforma de streaming Netflix.

El productor ejecutivo de la serie, James Gay-Rees, aseguró a medios ingleses que es inevitable hablar sobre una de las historias más mediáticas de la categoría reina, en los últimos años.

Resumen Clasificación E-Prix de Tokio Ronda 5

“Sí, tendremos que referirnos a ello de alguna forma. Y todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo para que podamos dormir por la noche con las decisiones que hemos tomado”, mencionó el dirigente.

Gay-Rees agregó que aún no tienen claro de qué manera abordarán el tema, pues todavía no hay una definición del mismo. Recordemos que Horner fue denunciado por una empleada de Red Bull por una supuesta conducta sexual inapropiada, sin embargo, tras una investigación interna, la organización decidió que el directivo era inocente.

Sin embargo, la empleada, que fue suspendida dentro de la escudería tras la resolución, ha comenzado acciones legales de manera externa, por lo que el caso está lejos de tener un final.

“Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía. Todo depende de cómo evolucione el caso. No sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no le desearía a nadie lo que ha pasado”.

¿Esto ha afectado los resultados de Red Bull?

Mientras tanto, a Red Bull no parece afectarle esto sobre la pista, a pesar de que el ambiente dentro del equipo se ha intensificado tomando como pretexto la denuncia mencionada.

Por el momento, Max Verstappen se mantiene en la cima del campeonato de pilotos, y Checo Pérez es tercero.