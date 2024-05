Pumas pasa por una de las peores rachas de su historia

Pumas sigue sumando años sin levantar un título. El conjunto felino llegó a 13 años de esta mala racha en la Liga BBVA MX, una de sus peores en la historia de su institución. La última ocasión que se hicieron con un título fue en el Clausura 2011

“Muchos no, la línea que sigue la institución es ir cambiando, mejorando en los aspectos, es una línea que comenzó tiempo atrás, tenemos un plantel mejor que el que tenía, se han ido jugadores de jerarquía, volvemos a clasificar y es el camino para levantar la octava, nos enfrentamos con un rival muy bueno, hoy podíamos haber estado, estuvimos tan cerca y tan lejos, pudo haber cambiado la historia, es historia eso, no pasó, de cara a lo que viene haremos la evaluaciones pertinentes”, fueron las palabras de Gustavo Lema tras quedar eliminados en el Clausura 2024.

Te puede interesar: La buena noticia que recibió Pumas tras la eliminación

El conjunto de la UNAM tiene una deuda pendiente

En Pumas preocupa la falta de campeonatos, por lo que existe la posibilidad de que Gustavo Lema no siga para el próximo torneo y el conjunto auriazul esté en busca de un nuevo protagonista para su banquillo de cara al Apertura 2024.

Los universitarios no pudieron repetir la hazaña del torneo pasado, cuando llegaron a semifinales de la mano de Antonio Mohamed al ser eliminados por los Tigres de Robert Dante Siboldi.

“Nos quedamos un paso atrás del torneo pasado, esto es fútbol, son aspectos más amplios y te vuelvo a decir puertas adentro no porque no se cuente, cuestión de lo que digamos no va a llenar a la afición, la afición quiere ganar, seguir mejorando”, comentó el DT felino tras quedar eliminado a manos de Cruz Azul.

El equipo universitario, clasificó a la Concachampions 2025

Pumas de la UNAM tuvo como premio de consolación el boleto a la Concachampions en la edición de 2025. Además, ante Cruz Azul pudieron significar los últimos minutos del “Chino” Huerta en el combinado auriazul.

Te puede interesar: Cruz Azul tendría un nuevo himno para la Liguilla del Clausura 2024