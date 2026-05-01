Dune: Awakening prepara su expansión con la actualización 1.4 y el DLC “The Water Wars”

Dune: Awakening continúa evolucionando y ya tiene fecha para su próxima gran actualización. Funcom confirmó que la versión 1.4 llegará el 19 de mayo junto con el DLC “The Water Wars”, expandiendo la experiencia del juego con nuevo contenido enfocado en el endgame y la exploración del desierto.

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Desde su lanzamiento en junio de 2025, el título ha mantenido una base sólida de jugadores, alcanzando picos de más de 189,000 usuarios simultáneos en Steam y recibiendo múltiples actualizaciones que han refinado su propuesta. Ahora, con este nuevo parche, el enfoque está en ofrecer mayor profundidad y libertad al jugador.

La actualización 1.4 incorporará dos nuevas ubicaciones en el mapa terrestre, incluyendo una Estación de Pruebas Escalable que promete desafíos adaptativos. Además, se añadirán nuevas misiones del Landsraad que amplían el contenido del Capítulo 3. Entre los puntos destacados se encuentra Wind Pass, antiguo centro tecnológico de los Harkonnen, y The Old Quarry, un laboratorio donde los jugadores deberán enfrentarse a la enigmática Dra. Jalanta.

Por su parte, el DLC “The Water Wars” introduce contenido cosmético y de construcción inspirado en los Transportistas del Agua, una poderosa dinastía que domina el comercio del recurso más vital de Arrakis. Este contenido estará disponible como parte del pase de temporada o de forma independiente.

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Cabe destacar que esta actualización no incluirá nuevo contenido narrativo principal, ya que el equipo de desarrollo ha decidido priorizar mejoras en los sistemas del juego, muchas de ellas basadas directamente en el feedback de la comunidad. Entre los cambios recientes más importantes se encuentra la implementación de un sistema que permite elegir entre PvP y PvE, haciendo que el combate entre jugadores sea completamente opcional.

Con este enfoque, Funcom busca consolidar un ecosistema más flexible y accesible sin perder la esencia estratégica y de supervivencia que define a Dune: Awakening.