eFootball x Naruto Shippuden: el fútbol se fusiona con el poder ninja en un crossover épico

El universo del fútbol y el anime chocan en una de las colaboraciones más llamativas del año. eFootball anunció un crossover especial con Naruto Shippuden, llevando a los jugadores a vivir una experiencia donde las jugadas se combinan con técnicas ninja.

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En el centro de esta alianza destacan combinaciones únicas que mezclan talento real y ficción: Naruto Uzumaki junto a Neymar Jr., y Sasuke Uchiha con Takefusa Kubo. Estas duplas protagonizan el contenido especial dentro del juego, integrando estética, habilidades y efectos visuales inspirados en el anime.

La colaboración, disponible del 30 de abril al 14 de mayo de 2026, incluye eventos dentro del juego donde los usuarios podrán desbloquear jugadores y objetos temáticos gratuitos, además de contenido cosmético como decoraciones de estadio y celebraciones especiales.

Uno de los mayores atractivos está en la jugabilidad: los jugadores podrán ejecutar disparos con efectos visuales inspirados en técnicas icónicas como el Rasen Shuriken o el Chidori, transformando cada gol en un espectáculo visual. Estas habilidades se activan durante el “Stunning Shot”, añadiendo una capa extra de espectáculo al gameplay tradicional.

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El evento también cuenta con un tráiler especial donde figuras como Robert Lewandowski se suman a esta fusión entre mundos, reforzando el alcance global de la colaboración.

Con este crossover, Konami no solo celebra la popularidad de Naruto Shippuden, sino que también demuestra cómo los videojuegos deportivos pueden reinventarse al integrar elementos de la cultura pop. Una experiencia que convierte cada partido en una batalla digna del universo shinobi.