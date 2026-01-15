¡Explotó Nicolás Larcamón! El duro mensaje que mandó el entrenador de Cruz Azul “que hable, digan y publiquen lo que quieran”

Cruz Azul consiguió su primera victoria del Clausura 2026 al vencer 2-0 al Atlas el pasado miércoles 14 de enero del 2025 en su primer partido del torneo como local en el Estadio Cuauhtémoc. Al finalizar el encuentro, el entrenador de la Máquina Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa y mandó un contundente mensaje.

#CruzAzul "Estoy a la expectativa esperando que se resuelva"



Nicolás Larcamón, sobre el tema de Cruz Azul y Miguel Borja quien sigue en Colombia después de las complicaciones en su fichaje que habían fracturado la negociación.



¿Le saldrá a Borja lo que quería?@AztecaDeportes pic.twitter.com/G0DjjuS8DK — Mauricio Gutiérrez (@Pulimau) January 15, 2026

El DT fue claro tras conseguir los primeros tres puntos del torneo al asegurar que siempre hay un ruido externo contra Cruz Azul pero aseguró que el equipo se encuentra solido, fuerte y que nada los va a sacar de los objetivos que tienen de poder trascender en la institución.

Cerró su mensaje asegurando que pueden hablar, decir o publicar lo que quieran pero a la interna del equipo se encuentran muy fuerte.

"Somos un equipo muy fuerte, Cruz Azul tiene la particularidad de que hay un ruido externo constante qué es natural, mal intencionado. Pero en definitiva, más allá de por donde venga, el grupo está tan sólido, tan fuerte que en definitiva nada de afuera nos va a correr del objetivo y nada de afuera nos va a correr del gran anhelo de trascender con estos colores, del gran anhelo de escribir nuestro nombre en la historia grande de este club y sobretodo de esa sinergia que siempre pretendemos alimentar con nuestra afición, después el resto, que hablen, qué digan, que publiquen lo que quieran que estamos muy fuerte acá adentro".

¿Pelea entre Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón?

Entre los aficionados de Cruz Azul y diferentes medios de comunicación, han tomado las declaraciones de Larcamón como una respuesta a Vicente Sánchez, ex entrenador de la Máquina que se volvió viral en las redes sociales el pasado sábado 10 de enero del 2026 pues tras la derrota de Cruz Azul, publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos aseguraron que era una indirecta.

A través de su cuenta de Instagram, el estratega uruguayo publicó la frase: “El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo”. Su mensaje provocó comentarios y especulaciones que sería referente a los resulatdos de Larcamón y de la Directiva Celeste.

Te lo digo Larcamón, para que lo entiendas Iván Alonso y Víctor Velázquez allá por los rumbos de La Noria.

Inició Vicente Sánchez con todo el 2026. pic.twitter.com/ALZZv73CyZ — San Cadilla (@SanCadilla) January 11, 2026

Por el momento, todo se ha quedado en especulación, pues ninguno de los dos entrenadores ha sido claro al tema de tener algun conflicto entre ellos.