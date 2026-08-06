El EA Sports FC 27 será el juego más caro en la historia de Electronic Arts; ¿cuánto costará?

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo uno de los lanzamientos más importantes y esperados en el mundo de los videojuegos, al menos, durante este año. El EA Sports FC 27 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual existen muchos detalles que debes saber.

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Será en septiembre de este año cuando Electronic Arts lance oficialmente el EA Sports FC 27, el cual promete ser uno de los más entretenidos de toda la saga pero, además, también será el más costoso de todos los tiempos, al menos, en las distintas versiones con las que contará.

¿Cuánto costará el EA Sports FC 27?

Lo primero a tener en cuenta es que el EA Sports FC 27 saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre; es decir, una vez que hayan iniciado la mayoría de las Ligas en Europa. Así como ocurre con distintas versiones, este videojuego contará con diferentes ediciones que tendrán precios similares, pero no iguales.

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Bajo este contexto, el portal Vandal establece que la versión del EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition será la más costosa de todos los tiempos dado que tendrá un valor de 159.99 euros en consolas, misma que supera por mucho el costo estándar de la versión básica, el cual será de 79.99 euros.

¿Cuáles son las principales novedades del EA Sports FC 27?