Ecuador sigue en CRISIS provocada por México en el Mundial 2026 y es APLASTADO en partido amistoso

La Selección de Ecuador no ha podido reponerse tras la derrota ante México que los dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la instancia de Dieciseisavos de Final en un épico partido disputado en la cancha del Estadio Azteca y este jueves 24 de septiembre perdió ante su similar de Corea del Sur en duelo amistoso que marcó el debut de Marcelo Gallardo en el banquillo del cuadro sudamericano.

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Ecuador pierde ante Corea del Sur en su primer partido tras el Mundial 2026

Luego de ser una de las más fuertes de la Conmebol durante la Eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de Ecuador no ha podido retomar el rumbo tras su eliminación ante México en los Dieciseisavos de Final de la justa mundialista y este jueves volvió a perder ante otro equipo que fue rival del conjunto Azteca.

El conjunto ecuatoriano cayó por un contundente 3-0 ante Corea del Sur en el partido que marcó el debut de Marcelo Gallardo al frente del equipo y en un encuentro en el que participaron Pedro Vite y Jackson Porozo como representantes de la Liga BBVA MX.

Gallardo presentó un 11 titular con sus mejores hombres entre los que destacaban sus figuras europeas como Willian Pacho del PSG, Pervis Estupiñan del AC Milan y Nilson Angulo del Sunderland.

Los goles cayeron hasta la segunda mitad con anotaciones de Oh Hyeon-Gyu al minuto 54, Son Heung Min al 58 y finalmente Lee Dong-Gyeong cerró la cuenta en el 86 para los asiáticos.

Después de este partidos disputado en el Estadio de la Copa del Mundo de Suwon, Corea del Sur, Ecuador continuará con su gira por Asia y su próximo partido será ante Japón en el Nissan Stadium de Yokohama.

Cabe recordar que tanto Ecuador como Corea del Sur se enfrentaron a México durante la justa mundialista con victorias mexicanas por 2-0 y 1-0, respectivamente.

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