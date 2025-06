Eddy Reynoso no duda en que Saúl ‘Canelo’ Álvarez logrará NOQUEAR a Terence Crawford

Eddy Reynoso, entrenador y manager de Saúl Álvarez reaccionó a la confirmación de fecha y sede rumbo al combate en contra de Terence Crawford recalcando que el tapatío vencerá por nocaut al dos veces campeón indiscutido.

El entrenador de Canelo estuvo en las instalaciones de TV Azteca para acompañar a Marco Verde en la presentación de la pelea del sinaloense en contra de Humberto Díaz, visita en la que Eddy habló además de los planes con Canelo Álvarez rumbo al choque ante Crawford y una aclaración y opinión sobre la situación de Jaime Munguía.

Eddy tiene muy claros los planes con Canelo para ese pleito ante una máquina como es Terence Crawford, a quien asegurado sufrirá su primera derrota y será por nocaut.

Te podría interesar: Eddy Reynoso revela la agenda de peleas de Marco Verde para el 2025

Eddy Reynoso augura el nocaut en la pelea Canelo vs Crawford

Eddy Reynoso explicó que ese nocaut llegará por todo lo vivido en 20 años de carrera y por una gran preparación que tienen pensada de 10 semanas, dos más que para las últimas peleas considerando William Scull y Edgar Berlanga.

“Ya estaba concretada la pelea y faltaban detallitos que ya se anunciaron ayer. Sin duda uno de los mejores boxeadores que ha habido en los últimos años contra Crawford un gran peleador que lo ha ganado todo, Canelo un peleador que lo ha ganado todo. Tenemos que hacer un gran campamento porque ese día, Canelo va a noquear a Crawford”, indicó Eddy Reynoso.

Eddy Reynoso tiene además en puerta eventos importantes con Canelo como la conferencia de prensa el 20 de junio en Riyadh, Arabia Saudita; además en Nueva York el 22 de junio y el 27 de junio en Las Vegas.

Tenemos que hacer un gran campamento porque ese día, Canelo va a noquear a Crawford

“Eddy recalcó que el entrenamiento será más exigente pues, ‘tendremos 10 semanas de trabajo en Lake Tahoe, ya estamos buscando a los sparrings adecuadados para esa pelea, como te digo a prepararnos lo mejor que se pueda y a ganar esa pelea a como de lugar”, comentó Eddy Reynoso.

Reynoso agregó que 10 semanas de trabajo de la pelea Canelo vs Crawford, significan más que en relación a lo realizado ante Scull o Berlanga en la que fueron 8 semanas y es que el rival así lo exige.

“Nos vamos a enfocar muchísimo en los sparrings, en el físico, en la condición física. Vamos a juntar los 20 años que tiene de Saúl como peleador, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, tendremos un resumen de eso para hacer la mejor pelea el 13 de septiembre”.

Nos vamos a enfocar muchísimo en los sparrings, en el físico, en la condición física

Resumen: ‘Canelo’ Álvarez derrota a William Scull en Arabia Saudita

Lamenta Eddy Reynoso lo que hizo William Scull en Arabia Saudita

“Hay veces que los rivales no se prestan para una buena pelea y se necesitan dos para pelear, y William Scull salió a correr realmente no salió técnicamente a ganar la pelea. Lurgo que dicen muchos sabes qué, que no sabe cerrar las salidas. ‘Crees que un peleador que ha ganado en cuatro categorías no sabe cerrar las salidas, un peleador indiscutido que les ha ganado a más de 20 campeones de diferentes estilos, no va a saber cerrar un cuadrilátero, claro que sabe, solo que cierra una y sale por la otra y te amarra, está prácticamente corriendo, no se puede hacer una pelea con alguien así y ya quedó en el pasado”, recalcó contundentemente Eddy Reynoso.

Reitera Eddy Reynoso que van por el nocaut ante Crawford

Recalcó Eddy Reynoso que al pleito, van con la intención de noquear: “Nosotros tenemos un pelador muy completo como lo es Saúl, nos vamos a preparar muy bien y vamos a noquear a Crawford”.

Canelo Álvarez y el Canelo Team preparan una gran celebración para los 20 años de carrera de Saúl en el boxeo

Eddy Reynoso acotó que a finales de octubre, cuando se estén cumpliendo 20 años de carrera de Canelo Álvarez, habrá una gran fiesta.

“Haremos algo grande, algo bonito, aparte que por ese tiempo estará naciendo la niña de Saúl y debe ser una gran fiesta para todos”.