Eddy Reynoso obtuvo su primer triunfo del año gracias a Frank Sánchez

Luego de un 2021 inolvidable para el “Canelo Team”, el 2022 pareciera seguir por el mismo camino. Por lo pronto, Frank Sánchez le dio el primer paso a Eddy Reynoso, luego de derrotar a Hammer.

En el co-evento principal, el peso pesado en alza Frank “El Flash ” Sánchez (20-0, 13 KOs) domino a Christian Hammer (26-9, 16 KOs) por decisión unánime tras 10 asaltos dinámicos.

Una vez finalizada la pelea, Sánchez habló con la prensa y expresó la motivación al verlo a “Canelo” apoyandoló en las gradas “El ver a Canelo ahí apoyándome me motivaba todavía más. El siempre me apoya a mi y a todos los que estamos en su gimnasio y me da deseos de seguir adelante”, dijo Sánchez.

Te puede interesar: Eddy Reynoso, reconocido como Entrenador del Año por The Ring

Frank atraviesa un gran momento

Sánchez llegó a esta pelea tras la mejor victoria de su carrera contra el por entonces invicto Efe Ajagba en octubre del 2021, y el cubano arrancó el 2022 demostrando la habilidad suprema que posee y que lo ha puesto en el radar como potencial futuro campeón mundial del peso pesado. El pugilista de 29 años de edad ha contado con un ascenso meteórico bajo la tutela del reconocido entrenador mexicano Eddy Reynoso y con el apoyo de su compañero de entrenamiento, boxeador estelar y campeón indiscutido Canelo Álvarez.

Te puede interesar: Mayweather luce reloj de millones de dólares

Hammer demostró por qué es un lóngevo contendiente, pero Sánchez controló la pelea con su potente jab y ataques tan precisos como persistentes al cuerpo de su rival. Sánchez conectó 36 golpes al cuerpo durante la pelea y tumbó a su rival sobre el final del décimo round, poniéndole un signo de exclamación a su notable ventaja de 87 a 24 en golpes conectados, incluyendo 27% a 13% en precisión.

Eddy Reynoso canta junto a Canelo Álvarez

Los tres jueces vieron la pelea 100-89 a favor de Sánchez. Además, Frank no se olvidó de su país y se mostró orgulloso de haber ganado frente a su gente “Me siento bien contento y feliz por haber comenzado el año con otra victoria, esta vez frente a todos los cubanos aquí en Miami”, dijo Sánchez.