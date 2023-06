Edgar Berlanga, formado en la fila para pelear ante Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, está dando de qué hablar sin tener una pelea ni rival definido, pues tiene ahora tres boxeadores que buscan hacerle frente para su duelo que tendrá en septiembre.

En la fila hay tres peleadores que quieren medirse ante Saúl, desafiarlo por los títulos de peso supermediano del CMB, AMB, OMB y FIB y evidentemente propinarle un tropezón. Dos de esto ya habían sido destapados, pero ha llegado un tercer boxeador que podría colarse en el camino y tomar la delantera.

Te podría interesar: VAQUERO NAVARRETE CERRARÍA PELEA ANTE OSCAR VALDEZ

Foto: @Canelo

Los 3 posibles rivales de Canelo Álvarez

Canelo ha tenido sus últimas peleas en asociación con Matchroom Boxing y podría ser la promotora que le dé una buena propuesta para la siguiente presentación, pues hay un peleador de peso supermediano, recientemente firmado con Matchroom.

Ese boxeador es Edgar Berlanga, quien es oriundo de Puerto Rico, que presume de 20 victorias sin derrotas, con 16 nocauts y que aparece en el escalón 12 de la división de acuerdo a BoxRec.

Te podría interesar: JAIME MUNGUÍA YA PELEARÁ EN LOS SUPERMEDIANOS

Con esas credenciales, Berlanga se pone en la lista de posibles contrincantes y así lo manifestó el peleador de 26 años.

“Él (Álvarez) no tiene nadie con quien pelear en el mes de septiembre. No va a pelear con (Dmitrii) Bivol, no va a pelear con (David) Benavidez, no va a pelear con (Jermell) Charlo. Creo que soy el indicado. México contra Puerto Rico”, comentó el boxeador en entrevista con El Nuevo Día, de su país natal.

Mexsport .

Eventualmente esta declaración se le cumpla a Berlanga, pues hasta los primeros días de junio, parece no cerrarse un pleito para Canelo.

En un inicio, se trataba de tener una revancha ante Dmitry Bivol, pero recientes declaraciones sostienen que las negociaciones no prosperan y podrían no avanzar.

En el horizonte también está David Benavidez, campeón interino del CMB con quien tiene una polémica por una supuesta propuesta de parte del retador, pero que el equipo de Saúl desconoce, pues no es procedente de Matchroom, PBC o Top Rank.

Así, sin que al parecer se tenga una negociación adelantada, Berlanga podría rebasar a estos hipotéticos contrincantes.