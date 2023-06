Jaime Munguía sube a las 168 libras, misma categoría que Canelo Álvarez

El boxeador tijuanense Jaime Munguía, de 26 años de edad ha crecido como deportista, pero también en su fisonomía, por lo que ha dado el salto a la división de los supermedianos, categoría que domina Canelo Álvarez siendo campeón indiscutido.

Munguía tiene una marca envidiable en el boxeo de pago, con 41 victorias, ninguna derrota y 33 nocauts y apunta a un título del mundo, por lo que su pelea del 10 de junio ante Sergyi Derevyanchenko será determinante y en la cual ha confirmado, subirá en las 168 libras.

Munguía ha transitado por la división de los superwelter, donde fue campeón de la Organización Mundial de Boxeo, subió a los pesos medios oficialmente el 11 de enero ante Gary O’Sullivan y ahora escalará una categoría más.

Derevyanchenko vs Munguía, será en supermediano

ZANFER

En entrenamiento público celebrado en Big Bear, California, Munguía indicó que el 10 de junio tendrá su estreno en supermediano, pues a sus 26 años sigue creciendo y se siente más cómodo.

“Me siento bien, vamos a pelear en supermediano, me va un poquito mejor debido a que mi cuerpo sigue creciendo y creo que estaremos mejor en 168”, comentó Munguía.

Reiteró a César Castro de Box Azteca, que “por ahora estaremos en 168” y no descartó que si hay una posibilidad de pelear por título en 160 libras podría bajar o si se cierra un duelo ante Golovkin, también podría pelear en los pesos medianos.

ZANFER

Sonríe en pensar por una pelea ante Canelo Álvarez

El boxeador Jaime Munguía, al plantearle que ya en la misma división se vuelve latente un duelo ante Canelo y que “podría” suceder, sonrío y aceptó que así podría ser.

En ese sentido, es importante recordar que Canelo ha dicho que no le gustaría pelear ante Munguía u otro mexicano, pues no desea un choque entre nacidos en el mismo país.