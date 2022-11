El único mexicano en la final de un Mundial | Pergaminos de México

La Copa del Mundo de Italia 1990 vivió la coronación de la Selección Alemana por tercera vez en su historia. Lothar Matthäus y Jürgen Klinsmann eran las principales estrellas de los dirigidos por Franz Beckenbauer que le ganaron la final de la justa mundialista a la Selección Argentina de Diego Maradona, bajo la vigilancia de Edgardo Codesal, árbitro mexicano.

La víctima de las decisiones del silbante tricolor fue Argentina, ya que expulsó a dos jugadores albicelestes, Pedro Monzón y Gustavo Dezotti, y marcó un penal que fue la diferencia para que los alemanes levantaran su tercer título del mundo luego de ganarlo en Suiza 1954 y Alemania 1974.

México en la Copa del Mundo de Italia 1990

Edgardo Codesal fue el representante de México en la Copa del Mundo luego de que la Selección Mexicana no lograra clasificarse por un problema extracancha durante el proceso de elimiantorias. Además de la final, estuvo presente en el juego Italia vs Estados Unidos de fase de grupos y el Camerún vs Inglaterra de cuartos de final.