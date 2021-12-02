Edoardo Mortara domina el último día de pruebas de la Fórmula E

El circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia, España) ha albergado este jueves la última de las cuatro jornadas de entrenamientos oficiales del Campeonato del Mundo FIA de Fórmula E, el mundial de coches eléctricos, y el italiano Edoardo Mortara (Rokit Venturi) ha sido el más rápido de la sesión y de toda la semana tras parar el crono en un tiempo de 1:25.763.

En este tercer día de actividad en la pista, el cuarto de la serie, los equipos han centrado el trabajo en la puesta a punto de sus monoplazas que disputarán la primera carrera de la octava temporada los días 28 y 29 de enero en Arabia Saudí.

Mortara ha batido el récord de la pista valenciana con el francés Jean Eric Vergné (DS Techeetah) segundo con un mejor registro de 1:25.804. El belga Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) ha sido tercero a 98 centésimas del crono de Vergne.

Sergio Sette Camara provoca una bandera roja

Por la mañana, la sesión se ha visto detenida tras una bandera roja protagonizada por el brasileño Sergio Sette Camara (Dragon), que ha tenido problemas con su monoplaza que le han obligado a detenerse en la curva siete del circuito. Además Oliver Askew se ha quedado parado nada más arrancar la jornada, lo que ha obligado también a sacar bandera roja.

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Con estos entrenamientos, que por cuarta temporada consecutiva han tenido lugar en el Ricardo Tormo, el Campeonato del Mundo FIA de Formula E da inicio a una temporada en la que culminará el trabajo de los monoplazas de segunda generación. Cada año estos coches han recibido mejoras relativas al consumo de energía, a la potencia entregada y a la duración de las baterías.

Formula E Testing is COMPLETE ✅@edomortara was the quickest driver in the final session at @CircuitValencia!



Next stop? The first race of the season. Bring it on ⚡️ pic.twitter.com/1Dc5hNov6y — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) December 2, 2021

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