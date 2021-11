¿Quién es el piloto mexicano que conquistó Europa en 2021?

No es un secreto que el automovilismo mexicano vive un excelente momento, el trabajo y los resultados que han conseguido, Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula Uno o Patricio O´Ward en Indy Car han levantado el interés por el deporte motor en tierra azteca y ahora el piloto, Antonio Ledesma, regresó como campeón.

Alegría única

“Fue una buena temporada, no fue sencilla en algunos aspectos, pero fue increíble logramos traernos un campeonato para México qué es el objetivo principal que siempre he tenido, qué mejor que sea internacional, entonces es una alegría única”, platicó en exclusiva para Azteca Deportes.

Sergio Pérez asombra en la Fórmula 1

La historia de Ledesma

Antonio Ledesma tiene 23 años, es originario de la Ciudad de México y pasó a la historia en 2021 por ganar una carrera en la mítica pista de LeMans y Paul Ricard, igualando a pilotos que marcaron época para México, como Pedro Rodríguez y Ricardo González.

“Todavía no me cae el veinte de que somos campeones europeos, hay una frase de Ayrton Senna que dice: Para las personas los pilotos normalmente parecen más un sueño que una realidad” y así es, somos muy bendecidos de poder hacerlo, el secreto está en no despegar los pies de la tierra, ahí es donde radica el ser un piloto y un gran piloto”.

Único latino de Aston Martin

Antonio es el único latino y el único mexicano en pertenecer a la Academia de Pilotos de Aston Martin, un lugar que busca aprovechar al máximo para alcanzar sus siguientes objetivos.

“Un día voy en la carretera y veo un mensaje de: felicidades acabas de ser aceptado en el Aston Martin Academy, eres uno de los 13 seleccionados en el mundo, eres el único latino, el único mexicano… Ahora después del campeonato lo primero sería brincar a GT3, ya a las categorías más en la cúspide de los autos turismo o cambiar a LPM3 Qué son los prototipos de LeMans, esas son como las posibles oportunidades ahorita a corto plazo, pero el objetivo es correr las 24 horas de LeMans en un par de años”, confesó Ledesma.

La actualidad del automovilismo mexicano

Por último, Antonio Ledesma sabe el paso importante que está teniendo el automovilismo en México los últimos años y la mayoría es gracias a “Checo” Pérez y su trabajo en Fórmula Uno, algo que les abre muchas opciones a la baraja de talentosos pilotos mexicanos alrededor del mundo.

REUTERS

“Gracias a ‘Checo’ (Pérez) y sus buenos resultados, es una alegría que crezca el amor por el automovilismo aquí a nivel nacional, así es más fácil más para nosotros conseguir el apoyo que necesitamos”, finalizó.