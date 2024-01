Edson Álvarez es elegido como MVP del West Ham vs Brighton

Edson Álvarez sigue destacando en la Premier League. A pesar de estar viviendo su primera campaña en la Liga de Inglaterra formando parte del West Ham United, el zaguero mexicano se ha vuelto titular indiscutible en las alineaciones comandadas por el entrenador, David Moyes.

A lo largo de la Temporada 2023/24 de la Premier League, el defensor ha tenido actividad en 17 partidos con los ‘Hammers’. Con 1,344 minutos disputados, Edson se ha ganado el reconocimiento de los aficionados a la escuadra del West Ham.

An excellent performance from El Machín tonight 🇲🇽 pic.twitter.com/3OsKLvTYU0

Ahora, durante el empate de los ‘Hammers’ ante el Brighton en la Fecha 20 de la Premier League, el defensor mexicano ha sido reconocido como el MVP del encuentro.

El Machín is voted your @JDFootball Man of the Match 👏 pic.twitter.com/2ytX5uAHJ5

— West Ham United (@WestHam) January 3, 2024