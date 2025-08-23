Edson Álvarez podría jugar la Champions League con el Fenerbahce

Mientras el Fenerbahce se prepara para disputar el partido más decisivo de su temporada, el club turco está cerca de concretar en el mercado para cerrar el fichaje del mexicano Edson Álvarez. De acuerdo con información de diferentes reportes, ya existiría un acuerdo entre el jugador y la directiva, debido a la aprobación y petición de José Mourinho, quien ve en el mediocampista azteca el refuerzo ideal para su proyecto.

Este movimiento se da en el contexto crucial de la lucha por un boleto a la Champions League. Ya que el cuadro de Estambul empató 0-0 en casa ante el Benfica en la ida de los playoffs, a pesar de que los portugueses jugaron con un hombre menos desde el minuto 71, no pudieron llevarse la ventaja. Todo se definirá la próxima semana en Lisboa, donde el Fenerbahce buscará romper una sequía de 17 años sin participar en la máxima competición europea.

La gran experiencia de Mourinho en Champions

Mourinho, quien conquistó dos Champions League con el Porto en 2005 y con el Inter en 2010, afronta este duelo como una oportunidad histórica. La posible incorporación de Álvarez, aunque no estaría disponible inmediatamente, ya genera optimismo en el vestuario. Se espera que el contención dejé Inglaterra y viaje a Portugal para presenciar y apoyar al equipo en este encuentro esencial que marcará lo que resta de la temporada.

El cierre del mercado de refuerzo en Turquía es el 15 de septiembre, por lo que el anuncio oficial de la contratación podría producirse en los próximos días o hasta horas. Mientras tanto, la afición está enfocada en el siguiente compromiso, donde su equipo jugará no solo por un lugar en la Champions, sino por volver a poner al fútbol turco en el mapa de élite europeo.

