Lo corrieron de su equipo por agarrarse a golpes: aun así la Selección lo convocó a la Fecha FIFA de septiembre

Adrien Rabiot fue convocado por la Selección de Francia para la Fecha FIFA pese a no tener equipo, debido a que el Olympique de Marsella lo puso transferible después de agarrarse a golpes con su compañero de equipo Jonathan Rowe. Caso contrario al de Guillermo Ochoa, que se encuentra sin club y sin ser considerado por Javier Aguirre .

Rabiot y Rowe tuvieron una pelea en el vestuario que continuó en los entrenamientos y que derivó en que ambos jugadores fueran suspendidos y posteriormente puestos como transferibles por el club francés que le mandó un mensaje a Rayados tras fichar a Lucas Ocampos . El jugador de 30 años ofreció disculpas al equipo por lo sucedido, pero los directivos no cambiaron su decisión.

@adrienrabiot_25 Adrien Rabiot fue puesto como transferible en su equipo tras agarrarse a golpes con un compañero; pese a ello fue convocado a la selección

Didier Deschamps, pese a lo sucedido, decidió convocar a Adrien para los juegos de Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 que sostendrá la Selección de Francia el viernes 5 de septiembre contra Ucrania y el martes 9 ante Islandia.

Rabiot forma parte de los 23 convocados de la selección francesa que encararán la Fecha FIFA de septiembre, lista que queda conformada de la siguiente manera:

Porteros



Lucas Chevalier – PSG

Mike Maignan – Milan

Brice Samba – Stade Rennais

Defensas



Lucas Digne – Aston Villa

Malo Gusto – Chelsea

Lucas Hernández – PSG

Theo Hernández – Milan

Ibrahima Konaté – Liverpool

Jules Koundé – Barceona

William Saliba – Arsenal

Dayot Upamecano – Bayern Múnich

Mediocampistas



Desiré Doué- PSG

Manu Koné – Roma

Adrien Rabiot – Olympique de Marsella

Aurelién Tchouameni – Real Madrid

Keprhem Thuram – Juventus

Delanteros



Maghnes Akliouche – Mónaco

Bradley Barcola – PSG

Rayan Cherki – Manchester City

Ousmane Dembelé – PSG

Kylian Mbappé – Real Madrid

Michael Olise – Bayern Múnich

Marcus Thuram – Inter de Milán

Los números de Adrien Rabiot con la Selección de Francia

Adrien Rabiot ha disputado 53 partidos, 45 de ellos como titular con la Selección de Francia, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. El mediocampista suma 6 goles y 3 asistencias en partidos internacionales, así como 9 tarjetas amarillas.

El futbolista de 30 años ha disputado con su país las Eurocopas 2020 y 2024, así como el Mundial de Qatar 2022 que perdió su selección ante Argentina. Rabiot solo ha conquistado un título con Francia, el cual llegó en la UEFA Nations League de 2021.