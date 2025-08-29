Lo corrieron de su equipo por agarrarse a golpes: aun así la Selección lo convocó a la Fecha FIFA de septiembre
El futbolista se agarró a golpes con un compañero y fue puesto como transferible, pero ello no le importó a su selección que lo requiere para las Eliminatorias
Adrien Rabiot fue convocado por la Selección de Francia para la Fecha FIFA pese a no tener equipo, debido a que el Olympique de Marsella lo puso transferible después de agarrarse a golpes con su compañero de equipo Jonathan Rowe. Caso contrario al de Guillermo Ochoa, que se encuentra sin club y sin ser considerado por Javier Aguirre .
Rabiot y Rowe tuvieron una pelea en el vestuario que continuó en los entrenamientos y que derivó en que ambos jugadores fueran suspendidos y posteriormente puestos como transferibles por el club francés que le mandó un mensaje a Rayados tras fichar a Lucas Ocampos . El jugador de 30 años ofreció disculpas al equipo por lo sucedido, pero los directivos no cambiaron su decisión.
Didier Deschamps, pese a lo sucedido, decidió convocar a Adrien para los juegos de Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 que sostendrá la Selección de Francia el viernes 5 de septiembre contra Ucrania y el martes 9 ante Islandia.
Rabiot forma parte de los 23 convocados de la selección francesa que encararán la Fecha FIFA de septiembre, lista que queda conformada de la siguiente manera:
Porteros
- Lucas Chevalier – PSG
- Mike Maignan – Milan
- Brice Samba – Stade Rennais
Defensas
- Lucas Digne – Aston Villa
- Malo Gusto – Chelsea
- Lucas Hernández – PSG
- Theo Hernández – Milan
- Ibrahima Konaté – Liverpool
- Jules Koundé – Barceona
- William Saliba – Arsenal
- Dayot Upamecano – Bayern Múnich
Mediocampistas
- Desiré Doué- PSG
- Manu Koné – Roma
- Adrien Rabiot – Olympique de Marsella
- Aurelién Tchouameni – Real Madrid
- Keprhem Thuram – Juventus
Delanteros
- Maghnes Akliouche – Mónaco
- Bradley Barcola – PSG
- Rayan Cherki – Manchester City
- Ousmane Dembelé – PSG
- Kylian Mbappé – Real Madrid
- Michael Olise – Bayern Múnich
- Marcus Thuram – Inter de Milán
Los números de Adrien Rabiot con la Selección de Francia
Adrien Rabiot ha disputado 53 partidos, 45 de ellos como titular con la Selección de Francia, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. El mediocampista suma 6 goles y 3 asistencias en partidos internacionales, así como 9 tarjetas amarillas.
El futbolista de 30 años ha disputado con su país las Eurocopas 2020 y 2024, así como el Mundial de Qatar 2022 que perdió su selección ante Argentina. Rabiot solo ha conquistado un título con Francia, el cual llegó en la UEFA Nations League de 2021.