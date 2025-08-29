Filtran el nombre de quien sería el nuevo entrenador de Edson Álvarez en el Fenerbahce

El jugador mexicano Edson Álvarez se quedó sin entrenador en su nuevo equipo Fenerbahce, un duro golpe para el defensa que había decidido ir a este conjunto convencido por José Mourinho quien ya partió de la escuadra turca, conjunto que sondea opciones, teniendo una realmente fuerte que gusta a la directiva y afición.

İsmail Kartal, entrenador y ex jugador turco, con pasado en el Fenerbahce podría relevar a Mourinho y volver a casa, para encontrarse con un equipo de figuras que fueron llevadas por Mourinho.

¿Quién es İsmail Kartal, el posible nuevo DT de Edson Álvarez?

İsmail Kartal es un ex jugador y entrenador turco, nacido en 1961, quien es muy conocido por el Fenerbahce y quien escribió su última etapa con esta escuadra en la temporada 2024, en la que consiguió 99 puntos, pero no le alcanzó para ser campeón.

La llegada de Mourinho se dio en la campaña 2024-2025 y muy pronto ha dejado el sitio de entrenador y destaca que İsmail Kartal se encuentra disponible.

Te podría interesar: Fue campeón en México, pasó por la Premier League y ahora se ha quedado sin Champions League

Tuvo una aventura por el futbol iraní İsmail Kartal, pero el Persepolis y él separaron sus caminos en fechas recientes y está siendo sondeado y luce como el entrenador que llegará.

El medio local FANATIK, expone que es del gusto de la directiva del Fenerbahce y estando en plena competencia de la Liga de Turquía y aproximándose la actividad en Europa League, podría ser el sucesor.

Su cartel es muy por debajo de Mourinho que en su currículum aparecen Inter, Roma, Real Madrid, Porto y muchos otros equipos.

En el caso de İsmail Kartal, otros equipos que ha dirigido son Sivasspor, Ankaragücü, Konyaspor, sin que el estratega tenga los grandes triunfos y títulos en sus vitrinas.

Te podría interesar: El posible 11 de Fenerbahce considerando a Edson Álvarez

Otros posibles candidatos a dirigir al Fenerbahce

Si el nuevo entrenador no fuera İsmail Kartal, expone la prensa turca los nombres de otros entrenadores como Nuri Şahin, Volkan Demirel, Abdullah Avcı y Vincenzo Montella, este último con experiencia internacional pero que es el actual entrenador de Turquía por lo que parece que no será muy sencillo sacarlo del puesto.

¿Qué viene para Edson Álvarez en el Fenerbahce?

Edson Álvarez en tanto, deberá de trabajar y redoblar esfuerzos para terminar de entrar en ritmo, no solo para este equipo sino para mantener un nivel y ser candidato a Selección Mexicana.

Una vez que tenga un nuevo DT deberá de convencerlo de sus facultades y ganarse un lugar en la escuadra turca.

Su debut aún no ocurre, no pudo suceder en Liga ni en Champions League donde el Fenerbahce fue cepillado y ahora apunta a debutar el domingo en contra del Gençlerbirliği Spor en juego de visita en donde probablemente tengan un entrenador interino.