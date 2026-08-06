ÚLTIMA HORA: Edson Álvarez ya decidió su futuro equipo y esto es lo que pasará

El futuro de Edson Álvarez parecía abierto durante el mercado de verano, pero las últimas señales desde Inglaterra apuntan a un desenlace distinto. Tras las especulaciones sobre una posible salida, todo indica que el mexicano ya tomó una decisión para la temporada 2026-27.

Edson Álvarez apunta a continuar en el West Ham United. El "Machín" regresó al club tras su préstamo con el Fenerbahce y, al no concretarse una transferencia, su prioridad sería permanecer en Londres para buscar el ascenso a la Premier League.

Edson|Soccrates Images/Getty Images

¿En qué equipo jugará Edson Álvarez en la temporada 2026-27?

La confirmación más reciente llegó con la publicación de los dorsales oficiales del West Ham para la nueva temporada de la Championship (Segunda División de Inglaterra). El club asignó a Edson Álvarez el número 4, que suele estar reservado para titulares.

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El mexicano había utilizado el número 19 antes de salir cedido al futbol turco. Ahora, su cambio de playera refuerza la idea de que el entrenador Nuno Espírito Santo cuenta con él como una de las piezas principales del equipo para la nueva campaña.

|REUTERS

El objetivo será regresar a la Premier League

West Ham afrontará la temporada 2026-27 en la Championship tras perder la Primera Categoría el curso pasado. El conjunto londinense finalizó en el puesto 18 de la Premier League y ahora buscará el ascenso inmediato.

Edson Álvarez, a sus 28 años, tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los líderes del mediocampo durante ese proceso. La intención del mexicano sería mantenerse una temporada más con los Hammers y contribuir al regreso del club a Premier League.

|Instagram de Edson Álvarez y Fenerbahce

¿Cuándo debutará Edson Álvarez?

El West Ham comenzará su participación en la Championship el domingo 16 de agosto, cuando visite al Burnley en la primera jornada del campeonato. Si no hay un cambio de última hora en el mercado de fichajes, Edson Álvarez jugará allí.

Los números de Edson Álvarez con la playera de West Ham

De acuerdo a los datos de BeSoccer, estos han sido los números de Edson Álvarez jugando para el West Ham: