Van por el Machín: Edson Álvarez está en la mira de este gran equipo europeo

Mientras un jugador de la Selección Mexicana podría llegar a la Liga BBVA MX, el futuro de Edson Álvarez vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes en Europa. Después del descenso del West Ham y su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el mediocampista analiza un cambio de equipo. Dos clubes ya iniciaron gestiones por el Machín.

Así como Edson Álvarez rompió una marca única, ahora aparece en la lista de refuerzos del Ajax y de la Real Sociedad. El conjunto neerlandés busca el regreso del mexicano, mientras que el club español ya presentó una propuesta al West Ham. Todo apunta a que la definición llegará durante las próximas semanas del mercado.

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Ajax quiere el regreso de Edson Álvarez

Según informó De Telegraaf, el director deportivo del Ajax, Jordi Cruijff, ya mantuvo conversaciones con el futbolista para conocer su disposición de volver a Ámsterdam. El mexicano dejó un buen recuerdo en el club, donde disputó 147 partidos, marcó 13 goles y conquistó varios títulos antes de ser vendido al West Ham en 2023.

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El West Ham todavía adeuda 14 millones de euros al club neerlandés por el traspaso de Álvarez, operación que originalmente fue acordada por 38 millones de euros. Esto podría facilitar la negociación con el Ajax de los Países Bajos.

Real Sociedad también quiere a Edson Álvarez

La competencia por el mexicano no será sencilla. La Real Sociedad ya presentó una oferta de 7,5 millones de euros por el 50 % de los derechos económicos del Machín, con bonificaciones para adquirir un porcentaje adicional en el futuro.

Mientras tanto, el West Ham mantiene una postura clara. Tras el descenso, la prioridad es vender al mediocampista de manera definitiva y recuperar parte de la inversión, por lo que no contempla una cesión como primera opción.

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El futuro del Machín se definirá antes del final del verano

Edson Álvarez viene de una etapa complicada. Pasó los últimos diez meses cedido en el Fenerbahçe, donde las lesiones le impidieron consolidarse como titular. Incluso llegó con lo justo físicamente al Mundial para representar a México.

Con el mercado europeo todavía abierto, Ajax y Real Sociedad aparecen como los principales candidatos para quedarse con el mexicano. El West Ham pretende recibir alrededor de 15 millones de euros por su traspaso, cifra que marcará el rumbo de una negociación que sigue abierta.

