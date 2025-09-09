Liga Turca: Edson Álvarez ya tiene nuevo entrenador en el Fenerbahce

El Fenerbahçe de Turquía sorprendió este martes al anunciar la llegada de Domenico Tedesco como su nuevo director técnico, así que el mexicano Edson Álvarez ya conoce a su nuevo DT.

El estratega italo-alemán, de 39 años, firmó contrato por dos temporadas y tendrá como gran desafío devolverle la gloria al club de Estambul, que no conquista la liga turca desde 2014.

La noticia se confirmó a través de las redes sociales del club, donde se dio la bienvenida al exseleccionador de Bélgica.

Tedesco llega tras un inicio de temporada turbulento para el conjunto amarillo, que decidió poner fin a la etapa del portugués José Mourinho, cesado a finales de agosto luego de apenas quince meses en el cargo.

Reto inmediato: conquistar la Superliga turca

El Fenerbahçe no atraviesa su mejor momento en el ámbito local, y el título liguero se ha convertido en una obsesión para su afición, y entre sus refuerzos destaca el mexicano Edson Álvarez.

Tedesco será el encargado de liderar el proyecto que busca cortar una sequía de más de una década y, además, guiar al equipo en su participación en la Europa League, donde ya está clasificado.

Para el técnico, se trata de una oportunidad de reivindicarse tras su paso por la selección de Bélgica, donde no logró mantener el nivel competitivo que habían alcanzado los llamados “Diablos Rojos” bajo el mando del español Roberto Martínez.

En enero de este mismo año fue destituido, dejando dudas sobre su capacidad para gestionar vestuarios con figuras de talla mundial.

Sin embargo, su juventud y visión táctica generan expectativas en Turquía, donde se espera que imprima un estilo dinámico y competitivo que le devuelva protagonismo al Fenerbahce en la escena europea y local.

Experiencia en grandes banquillos

Antes de asumir la selección belga, Domenico Tedesco construyó su carrera en clubes importantes de Europa.

Entre 2017 y 2022 dirigió al Schalke 04 en la Bundesliga, al Spartak Moscú en Rusia y al RB Leipzig, donde consiguió destacar con un futbol de alta intensidad y variantes tácticas que lo posicionaron como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección.

El reto en Estambul, sin embargo, será distinto: un club histórico, con una afición exigente y una presión que crece con cada temporada sin títulos, así que se debe apoyar mucho en Edson Álvarez, en el mediocampo.

La llegada de Tedesco al banquillo promete iniciar una nueva etapa para el Fenerbahçe, que confía en su capacidad para poner fin a una larga espera y devolver al equipo al sitio que su historia demanda.