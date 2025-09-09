La IA ya predijo el sorprendente resultado que tendrá México al jugar contra Corea del Sur

México y Corea del Sur se enfrentarán este martes 9 de septiembre en el marco de partido amistoso para cerrar la fecha FIFA de este mes. Javier Aguirre ya tiene un posible once titular para jugar el partido en Nashville y en la previa promete que será un partido más que ajustado. Sin embargo, la inteligencia artificial de ChatGPT afirma que hay un ligero favoritismo para la Selección Mexicana, quien ganará el partido, según su predicción.

La IA afirma que México se impondrá por 2-1 sobre Corea del Sur en Estados Unidos. Para justificar su respuesta, ChatGPT remarcó que la Selección Mexicana tendrá a favor una ‘localía simbólica’, ya que si bien juegan en Nashville, el público será mayoritariamente mexicano, algo que siempre le da un empuje extra al combinado nacional. Por otro lado, México afrontará el amistoso contra Corea del Sur con una sensible baja .

Por otro lado, la inteligencia artificial afirma que México viene con necesidad de una victoria, ya que el empate 0-0 contra Japón dejó un amargo sabor de boca, por lo que necesita un triunfo para cerrar la Fecha FIFA con mejores sensaciones antes del Mundial. ChatGPT dice que el equipo coreano es muy disciplinado, rápido en transiciones y viene con confianza tras ganarle a Estados Unidos, lo que les permitirá complicar bastante al combinado azteca.

Finalmente, ChatGPT remarca que México cuenta con jugadores como Santiago Giménez, Hirving Lozano o Edson Álvarez que pueden marcar la diferencia en cualquier jugada, mientras que Corea depende mucho de Heung-Min Son. Cabe destacar que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su capacidad de análisis y a su extensa base de datos.

El historial entre México y Corea del Sur

México y Corea del Sur se han enfrentado entre sí en 14 ocasiones entre partidos amistosos, mundiales, juegos olímpicos, Copa Oro, Copa Confederaciones y otras competencias. La balanza se inclina a favor de la Selección Mexicana, que presenta 8 victorias, dos empates y 4 derrotas frente al conjunto asiático. El último antecedente entre ambos fue en el año 2020 y México se impuso por 3-2 en el Stadion Wiener Neustadt de Austria.