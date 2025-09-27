OFICIAL: DT presenta su RENUNCIA en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Ha caído el tercer entrenador en el Apertura 2025 de a Liga BBVA MX. Luego de la Jornada11, fecha en la que el Club León vio la derrota por 2-0 ante los Bravos de Juárez, el conjunto Esmeralda hizo oficial la salida de Eduardo Berizzo del banquillo, quien presentó su renuncia la mañana de este sábado 27 de septiembre.

Números de Berizzo como DT de León

Al frente de León, el entrenador argentino tuvo más derrotas que victorias, registrando un total de 44 partidos dirigidos con marca de 15 juegos ganados, 11 empates y 18 encuentros perdidos, motivo por el que la directiva no pudo aguantar más el proyecto del ‘Toto’ como estratega de ‘La Fiera’.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, la escuadra del Bajío tiene 12 puntos tras una racha de tres victorias, tres empates y cinco derrotas, por lo que el equipo busca darle vuelta a la situación buscando a otro DT para que lidere al conjunto que tiene a James Rodríguez como uno de sus protagonistas.

Eduardo Berizzo fue el tercer entrenador cesado en el Torneo Apertura 2025, esto luego de las salidas de Gonzalo Pineda al frente del Atlas y de Pablo Guede como estratega del Puebla, los DT’s dejaron sus puestos tras las Jornadas 4 y 5 respectivamente.

Para la Fecha 12 del certamen, León recibe a Toluca el 4 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. El actual campeón del futbol mexicano se mete al Bajío en busca de los tres puntos contra un equipo que busca nuevo entrenador.

