Rival del Pitbull Cruz no se altera por la dimensión de esta pelea

El peleador Eduardo Ramírez tendrá una pelea trascendente en su carrera tomando parte de una gran cartelera el 4 de diciembre en Los Angeles ante el Pitbull Cruz y pese a la magnitud, toma con cautela todo el entorno, inclusive a su peligroso rival.

El “Zurdito” Ramírez tendrá la oportunidad de ir en la pelea semiestelar de la velada en la Cryptocom Arena de la ciudad angelina, en donde apunta a mostrar sus cualidades para impulsarse en la división de los ligeros.

Ramírez llega con más experiencia que el Pitbull Cruz, pero arriba del ring, la euforia con la cual sale el de la Ciudad de México podría inclinar la balanza.

Eduardo Ramírez, no le teme al Pitbull

En la rueda de prensa, Ramírez le dijo a los medios presentes que no le importa el rival que tenga enfrente, pues siempre lleva la etiqueta de la victoria en la mente.

“Esto puede llegar a sonar algo arrogante, pero no me interesa quién esté enfrente mío. Altos, bajos, no importa, yo voy a pelear y haré todo lo necesario para ganar. Nunca pienso en una pelea en particular como si fuese a agregarme presión. Yo boxeo y punto. Isaac es un oponente de calidad, no cabe duda, pero yo estaré a la altura del desafío y quiero enfrentarme a los mejores”, agregó el boxeador de 29 años.

El pasado 5 de diciembre, Zurdito Ramírez peleó en el mismo recinto en el que se presentará el 4 de septiembre y salió vencedor ante Miguel Marriaga a quien derrotó por decisión unánime.

En ese mismo evento, Pitbull Cruz fue el estelar al encontrarse ante Gervonta Davis, monarca en los ligeros, quien salió avante en las tarjetas en un combate en el que Cruz se mostró a la altura de desafíos de este tipo.