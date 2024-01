¿Se va de Pumas? Las palabras de Eduardo Salvio con el Clausura 2024 iniciado

Eduardo Salvio debutó con el pie derecho en el Clausura 2024, al convertirse en el héroe de Pumas para que sumaran su primer triunfo de la campaña. El ‘Toto’ marcó el tanto de la victoria a los 69 minutos, sin embargo, ha dado unas palabras que preocupan a la afición universitaria.

Pumas está iniciando una nueva era, luego de un Apertura 2023 en el que perdieron al ‘Turco’ Mohamed, al ‘Toro’ Fernández y a Juan Ignacio Dinenno. Con Gustavo Lema en el banquillo, los universitarios buscarán superar lo hecho en el semestre anterior, donde se quedaron en semifinales.

El mensaje del ‘Toto’ Salvio

’Toto’ Salvio llegó a Pumas procedente de Boca Juniors, luego de haber tenido un paso por Europa, en donde jugó para equipos como el Atlético de Madrid y el Benfica. Es por eso que, el mediocampista ha reconocido que extraña vestir la camiseta del conjunto ‘xeneize’ e incluso lo calificó como “el más grande de todos”.

“Para mí es el más grande de todos. Extraño Boca cada día, todo el mundo sabe el amor que siento por ese club”, declaró el mediocampista de Pumas.

De igual manera habló de la derrota que tuvieron ante Fluminense, en la final de la Copa Libertadores. Además de reconocer su tristeza porque no hayan podido levantar el título, aseguró que seguirán peleando.

“Me quedé triste porque Boca no ganó la Libertadores. No se dio pero estoy seguro de que va a seguir peleando”, agregó el ‘Toto’, quien llegó en 2022 para jugar con Pumas y ahora se ha reencontrado con Rogelio Funes Mori, con quien compartió vestidor en el Benfica.

Los números de Eduardo Salvio en Boca Juniors

En su paso por Boca Juniors, el ‘Toto’ Salvio disputó 70 partidos, en los que logró marcar 19 goles y dar 7 asistencias.

