Los ‘conocidos’ de Efraín Juárez que podrían llegar a Pumas

Efraín Juárez ha dejado claro que le gustaría traer a Pumas a algunos de los jugadores que dirigió en el Atlético Nacional. El estratega mexicano tuvo un paso exitoso por Colombia y ahora en los felinos estaría dispuesto a traerlos a la Liga BBVA MX . Uno de ellos es Kevin Viveros, el delantero cafetero se ha convertido en un hombre gol con los “Verdolagas” en el actual certamen.

Para Pumas será importante mostrar una nueva imagen en el torneo Apertura 2025.

“La afición es importante y siempre está con nosotros en nuestra casa, la cual tenemos que hacer más fuerte que nunca porque la temporada pasada debimos un poco porque muchos partidos que eran para ganar, los empatamos o perdimos, entonces tenemos que ser mejores y hacernos muy fuertes dentro de nuestra casa con nuestra gente”, dijo Nathan Silva.

En Pumas urge un campeonato

Los felinos buscarán cortar una racha de 14 años sin levantar un trofeo de Liga BBVA MX.

“Creo que todos conocemos la carrera futbolística de Héctor (Moreno), es un excelente jugador, no he tenido el gusto de conocerlo, pero me imagino que también es una excelente persona. Creo que todos conocemos la carrera futbolística de Héctor Moreno, es un excelente jugador, no he tenido el gusto de conocerlo, pero me imagino que también es una excelente persona y en dado caso de que llegue, porque no sabemos nada nosotros aún, va a ser una linda incorporación”, afirmó Pablo Bennevendo.

Los canteranos felinos podrían llamar la atención de Efraín Juárez en la pretemporada, que se realizará del 11 al 22 de junio en Playa del Carmen.

“A la mayoría les he aprendido la diferencia de la disciplina. La verdad que al venir a fuerzas básicas, estar acá es un mundo completamente diferente. Desde llegar al entrenamiento, entrenar, hacer reactivación, ese tipo de cosas, es un mundo muy diferente a lo que se vive en fuerzas básicas”, sentenció Ángel Azuaje.

