Efraín Juárez en exclusiva: “La competencia MLS y LIGA MX es sana”

El ex futbolista Efraín Juárez, quien ahora es auxiliar técnico del New York City FC, considera que la competencia que hay con la MLS le va a terminar por favorecer a la LIGA BBVA MX.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , habló del crecimiento que está teniendo la Major League Soccer y también otras ligas de la Concacaf, que a la postre le acabará beneficiando al futbol mexicano.

“Es bueno como país y liga, tener una competencia sana nos hace crecer, preguntarnos qué están haciendo bien y tratar de aprender. Imagínate que aburrido antes que sólo éramos nosotros y siempre les ganábamos en la Concachampions. Y no sólo Estados Unidos, también te complican en Costa Rica, Honduras o en El Salvador, por mencionar a algunos”, comentó.

Exclusiva con Efraín Juárez, campeón de la MLS

Juárez ya tiene una amplia experiencia por el futbol estadounidense, tanto como jugador y ahora en su faceta de auxiliar, en donde ya hasta fue campeón con el NYFC el año pasado.

Así que ahora es una voz autorizada para opinar sobre la eterna comparación que hay entre estas ligas vecinas.

“La MLS está en un crecimiento importante, es una liga de 25 años, joven, comparado con México, llevamos años de ventaja. Por lo mismo los pasos de la MLS se ven más grandes, pero en los últimos 10 años esto ha explotado, tienen una infraestructura grandísima y tiene un plan de trabajo que todos siguen la misma línea”.

Sin embargo, el ex futbolista de Pumas, América y Rayados, también reconoce que hay aspectos en los que la LIGA BBVA MX es mucho mejor que la MLS. Específicamente hablando desde su perspectiva como cuerpo técnico.

“Como entrenadores el tope salarial nos choca, no nos gusta. Quisieras traer a los mejores jugadores, tratar de tener en cada línea uno, dos o tres futbolistas de calidad, como muchos equipos mexicanos tienen. Aquí no te lo permite, hace que la liga sea más competitiva, pero en México pasa lo mismo sin tope salarial”.

Juárez observó las dificultades de la MLS

De la misma forma, Efraín Juárez admitió que a él como a muchos otros futbolistas, llegan a Estados Unidos pensando que es una liga sencilla, sin embargo, rápido se dan cuenta de lo complicado que puede ser triunfar acá por lo físico y lo difícil que es adaptarse.

Por ahora, el ex jugador se dice contento por estar en el campeón de la MLS, pero no descarta algún día dirigir en otras latitudes.

“Es donde se presente la oportunidad, hoy me toca la fortuna de estar en Estados Unidos en un club tan importante como el New York City, en una organización importante con el estandarte del Manchester City. Pero si el día de mañana tengo que ir a México u otro país, no estoy cerrado a nada”.

Finalmente, lamentó el mal paso que están viviendo América y Rayados, dos instituciones por las que militó y que les tiene agradecimiento.