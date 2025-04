Efraín Juárez, involucrado en el último triunfo de Pumas a Rayados

Efraín Juárez estuvo presente en la última victoria de Pumas ante Rayados en condición de visitante. Fue el 28 de septiembre de 2013, cuando los auriazules lograron su última victoria en suelo regio ante la Pandilla, en aquel entonces, el actual DT de los felinos era rival y estuvo presente en el campo.

“No, no sufrí nada, entramos al medio tiempo y le dije sigan haciendo lo que tengan que hacer porque no va a pasar absolutamente nada y eso pasó, absolutamente nada, un partido que nosotros generamos más. A mí no me dominó nadie, absolutamente nada”, dijo Juárez tras el triunfo ante los Bravos en Play-In.

Entra un histórico, sale otro

En aquella victoria de Pumas, Efraín fue reemplazado por Humberto Suazo en la parte complementaria del encuentro.

“Nosotros, obviamente por tener un hombre menos teníamos que ceder en algún momento y cedimos el balón, el orden defensivo, la disciplina, todo lo que hablamos en estos días. Desde que llegué se ha cumplido y bueno, contento porque bueno, cosas que pasan en el futbol, se gana de una manera como se gana en penales, pero bueno, muy contento, tranquilo porque al final tampoco hemos ganado nada y vamos a ver qué nos toca”, dijo el DT de Pumas previo al duelo ante Rayados.

La queja de Juárez

El entrenador felino se mostró muy molesto por las condiciones del campo en el encuentro ante los Bravos.

“No me corresponde a mí decirlo. La realidad es que nosotros desde un principio queríamos jugar, obviamente hay que cuidar la integridad de los jugadores y los futbolistas. Yo entiendo que a lo mejor Juárez está más acostumbrado a eso, es una realidad, pero nosotros no y la realidad es que era incómodo y nosotros tratamos siempre de proteger el fútbol porque se previene el espectáculo y entendiendo eso no me corresponde a mí decir si se debía jugar o no”, sentenció el técnico auriazul.

