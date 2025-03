Efraín Juárez sigue de cerca a estos jugadores cafeteros

Efraín Juárez tuvo un paso muy exitoso por el futbol de Colombia, ahora le gustaría fichar a algunos de esos jugadores que brillaron cuando estuvo en el banquillo del club Atlético Nacional.

Jugadores como David Ospina serían del agrado del futbolista, un portero que es sinónimo de experiencia y liderazgo en los clubes que ha estado y en la Selección Colombia. Otros nombres que estaría siguiendo el estratega mexicano sería William Tesillo o Marino Hinestroza, ambos elementos que militan en su ex equipo en la Liga cafetera.

“Llevo dos semanas aquí sentado, no hago magia. El equipo por momentos generó. Nos anulan tres goles, hicimos cuatro. Es mesa de análisis. El primer tiempo no fuimos certeros. El segundo tiempo se abrió el partido. No hay una jugada que ellos nos hagan peligro, todo fue transición, lo sabíamos. El rival tiene calidad y te hiere, te hiere bien. Se lo dije a mis jugadores que prefiero esto, el estar concentrados. Siempre voy a ir por el partido y no voy a cambiar. Lo prometimos porque lo hicimos antes”, dijo el estratega azteca tras el último encuentro disputado en la Liga BBVA MX.

Efraín apunta todo a la Concachampions

Juárez perdió el invicto en Pumas, aunque sigue confiado en convertirse en serios candidatos al título de la Liga BBVA MX, así como en la competencia de la Concachampions.

“Nada más que agradecimiento. Aquí no hay magia. No hay que pedirles nada. Así quiero ver al estadio. Hoy estoy tranquilo e hicimos todo lo que está en nuestras manos. Estas semanas nos ayudarán para recuperar gente. Llegamos el viernes muy tarde de Costa Rica y hubo poco tiempo para recuperar. Ellos lo verán por la tele, nosotros vamos a pelear Conca y la liga”, dijo el DT de los Pumas de la UNAM.

Los Pumas están listos para disputar un amistoso ante Tigres en Austin, una buena prueba para que Juárez pueda seguir trabajando cosas con el equipo y probar jóvenes canteranos.

