Efraín Juárez fue tajante: “Yo no cargo 14 años sin título”

La plantilla que han armado los Pumas para el semestre en curso —con otro potencial refuerzo por sumarse—, aunada a los 14 años del club sin levantar un trofeo, han provocado que el entorno auriazul eleve sus expectativas y la exigencia previo a iniciar la Leagues Cup 2025; sin embargo, el director técnico del equipo, Efraín Juárez, lo lleva con calma.

“Presión es no tener qué comer o no tener trabajo y tener que alimentar a cinco niños esperándote en tu casa. Nosotros no podemos decir que esto es presión. Lo vemos como una oportunidad de poder hacer bien las cosas, de dar alegría a toda nuestra gente, que está con muchas ansias, pero la verdad es que ni ‘Coco’ (Carrasquilla) ni yo podemos estar cargando 14 años. Yo llevo tres meses en el club y el señor lleva, ¿cuánto? Seis meses. Yo no puedo estar cargando 14 años que han pasado y que se han hecho cosas”, dijo el entrenador en conferencia.

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Juárez se quita presión

Antes de medirse a Orlando, en el primer duelo de la fase de grupos, el estratega felino transparentó su ambición, pero no se adelantó a colocar a la escuadra que comanda como favorita para coronarse.

“Obvio tenemos la ilusión, y por eso despertamos, de cargar a Leagues Cup, despertamos todos los días para cargar una Liga, pero vamos paso a paso. Hoy no podemos pensar en un trofeo, sino en el primer partido. El primero es el más importante, que es el día de mañana, contra Orlando. Y después ahí, tenemos este nuevo proceso, estamos en una reestructuración de todos los aspectos”, explicó.

Pumas le da lugar a sus fuerzas básicas

Para ejemplificar la reestructura a la que hace referencia, habló de los jóvenes que hoy tienen la posibilidad de compartir el terreno de juego con elementos de mayor experiencia en el primer equipo.

“No sólo del primer equipo, desde Fuerzas Básicas también hemos reestructurado muchísimas cosas. Hoy nos da mucha ilusión traer seis niños de 17 años. Eso no pasaba hace 14 años, ¿verdad? Traíamos jugadores de 20, 21, 22, 23 años y esos ya eran tus jóvenes. Hoy tenemos seis niños de 17 años. Ojalá nos alcance a todos nosotros para poder dar mucha alegría a nuestra gente”, finalizó.

