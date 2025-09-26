¿Traición a los colores? El día que Efraín Juárez tocó la gloria con el América

Efraín Juárez sabe lo que es ser campeón con el América. El actual DT felino levantó el título con la águilas en el año 2013. El estratega de Pumas busca acabar con una sequía de 14 años de los universitarios sin trofeos.

Efraín generó una gran polémica al firmar con el América, uno de los mayores rivales deportivos de Pumas. Con los azulcremas, Juárez estuvo un año antes de ser fichado por Rayados en su momento como jugador.

Efraín, identificado en el pasado con el América

Hace algunos meses, Juárez fue cuestionado sobre su pasado en el cuadro azulcrema.

“Yo pude ponerle un pedazo de pan a mi familia todas las noches, tuve la oportunidad de ir al América y ser campeón. Entonces, en ese aspecto, hoy que América esté en esa situación (ser tricampeón), no me produce nada, porque no tengo ningún sentimiento hacia ellos”, expresó el actual técnico de Pumas.

Pumas buscará recuperarse frente al América

Los felinos llegan al clásico capitalino tras sufrir una dura derrota ante Juárez, una goleada en contra que dejó una mala imagen en el equipo. Este duelo significó perder también el invicto de siete juegos que tenían en la Liga BBVA MX.

“Son series de constancias que al final nos afectan, pero más allá de eso me quedo con que, con 10 hombres, el equipo siempre fue a tratar de buscar el partido, a buscar el resultado, corriendo riesgos, tomando mano a mano con hombres atrás y el equipo al último hace su sacrificio y nos cae el tercer gol”, sentenció Juárez tras la caída ante los Bravos en la frontera.

A Pumas le sienta bien jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes. La última ocasión que visitaron al América en este inmueble se llevaron un triunfo de 1-0 ante el acérrimo rival.

