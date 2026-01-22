Con este ejercicio de glúteos tendrás la figura de Jennifer López: es el más efectivo para crecer

Jennifer López es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Además de su increíble talento para la música, la cantante estadounidense mantiene una figura envidiable a sus 56 años de edad y esto es gracias, en parte, a su rutina de entrenamiento constante. Con ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT, determinamos cuál es el ejercicio de glúteos más efectivo para acercarse a su figura.

Según un análisis profundo realizado por la IA, el ejercicio más efectivo para glúteos es el hip thrust, o también conocido en español como “empuje de cadera”. La herramienta de Open AI señala que este ejercicio es el más respaldado por estudios científicos para activar y desarrollar el glúteo mayor, el músculo más grande y superficial del cuerpo.

Hip thrust es el ejercicio más efectivo para los glúteos|Crédito: iStock

¿Por qué el hip thrust es el mejor ejercicio de glúteos?

De acuerdo a lo mencionado por ChatGPT, el hip thrust activa el glúteo hasta un 30–40% más que la sentadilla tradicional. Trabaja el glúteo en su función principal: extensión de cadera. También permite progresar con peso sin dañar rodillas y es el ejercicio base de casi todas las rutinas de glúteos “estéticos”.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Es posible hacer hip thrust en casa?

La recomendación de la inteligencia artificial es realizar el empuje de cadera en el gimnasio, ya que podrás utilizar barra y discos, la máquina específica para realizar hip thrust o utilizar un banco más la barra. Sin embargo, es posible hacer este ejercicio en casa con una banda elástica, con una mochila cargada o con una mancuerna apoyada en la cadera. Los resultados pueden ser los mismos, pero tardarán más en llegar.

¿Cómo hacer correctamente el hip thrust?

A continuación te dejamos la manera correcta de realizar el ejercicio hip thrust, según los expertos:



Espalda alta apoyada (banco o sillón)

Pies separados al ancho de hombros

Empujas con los talones

Subes la cadera hasta que el cuerpo quede en línea recta

Aprieta fuerte los glúteos arriba (1–2 segundos)

Bajas controlando

Los especialistas aconsejan realizar el ejercicio de 2 a 3 veces por semana:



3–5 series

8–15 repeticiones

Descanso: 60–90 segundos

Hay que resaltar que la inteligencia artificial remarca que este ejercicio no es mágico, ya que para tener la figura de Jennifer López debes ser constante en el gimnasio, desempeñar otros trabajos de glúteo además del hip thrust, realizar otro tipo de ejercicios como baile y cardio y tener un seguimiento de tu alimentación, priorizando alimentos ricos en proteína, no pasar hambre y dormir bien durante las noches (entre 7 y 8 horas).