3 cortes de pelo que usan los futbolistas y hacen ver más joven a cualquier hombre

Envejecer es inevitable; el tiempo sigue pasando y poco a poco irán apareciendo las enemigas menos pensadas: las arrugas. Algunos hombres toman con normalidad la vejez, pero otros buscan la mejor manera de aparentar ser más jóvenes. Si este es tu caso, hay ciertos peinados y cortes de pelo que puedes utilizar para mantener tu juventud sin importar la edad que tengas y que son utilizados por algunos de los mejores futbolistas del mundo .

Puedes pensar en futbolistas como Antoine Griezmann o Sergio Ramos, quienes se encuentran a mitades de sus 30s o incluso cerca de sus 40s. Ninguno ha optado por cirugías plásticas, pero cuidan su apariencia con un buen corte de cabello. A continuación te dejamos tres cortes de pelo que lucen genial en jóvenes, pero sobre todo en hombres adultos:

1. Peinado natural, ligeramente largo

Antoine Griezmann luce un peinado natural, ligeramente largo|Crédito: @antogriezmann / IG

Un claro ejemplo de este estilo de pelo es Antoine Griezmann, delantero centro francés que juega para el Atlético de Madrid. El futbolista de 34 años utiliza el pelo corto, pero lo suficientemente largo para poder peinarlo hacia atrás (con efecto de haber pasado los dedos por su cabello). Según expertos, este estilo ayuda a disimular las entradas, además de que dejar un poco de volumen en la parte superior ayuda a crear la apariencia de que tienes más pelo.

TE PUEDE INTERESAR:



2. Peinado de lado

Kevin De Bruyne tiene un peinado de lado|Crédito: @kevindebruyne / IG

En este corte de pelo, los costados suelen tener poco volumen y el cabello más largo se encuentra en la parte superior, lo que permite hacer un partido lateral más sutil y crear la apariencia de que tu pelo es más grueso. Además, también puede peinarse hacia atrás. Este estilo es clásico y se ve bien a cualquier edad, siempre y cuando tengas el suficiente pelo para hacerlo. Kevin De Bruyne, jugador del Napoli, es un buen ejemplo de ello a sus 34 años.

3. Rapado

Sergio Ramos luce un corte rapado|Crédito: @sergioramos / IG

Si además de tu edad, uno de tus principales problemas es que te estás quedando calvo, entonces una de las mejores ideas es raparte. Esto evita que caigas en peinados que te hacen ver más viejo y dejan en evidencia tus problemas. En este caso, el rapado, o también conocido como buzzcut, es uno de los peinados que nunca pasan de moda y que funcionan en todo tipo de hombres. Sergio Ramos, a sus 39 años, le saca todo el provecho.

