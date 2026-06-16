El emotivo agradecimiento de Alejandro Irraragorri al Atlas y toda su afición

Ha terminado una era en el Atlas. De cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Grupo Orlegi se ha despedido del cuadro rojinegro para la siguiente campaña. Mediante un comunicado, Alejandro Iraragorri le ha dedicado unas palabras a la institución.

A toda la comunidad Rojinegra, nuestro agradecimiento eterno 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/gZ8n96AzIB — Ale Irarragorri (@Irarragorri) June 16, 2026

"Compramos Atlas en 2019. Y lo primero que entendimos fue algo fundamental, Atlas era un club definido por su esencia. Fundado en 1916, Atlas FC construyó su historia sobre unos valores y una afición especial. Durante siete décadas sin campeonato, nunca faltó el amor. Un amor que se expresaba con ironía, orgullo y verdad: "Le voy al Atlas, aunque gane". Una frase que hablaba mucho más de convicción que de resignación.

"Las historias están en todos lados, en las tribunas, en las casas y hoy también en las redes. Generaciones enteras sostuvieron una fe sin fisuras. Padres, hijos y abuelos unidos por los mismos colores, sin condiciones, sin atajos. Solo con orgullo de pertenencia. Atlas no necesitaba que lo quisieran más, sino que lo acompañaran mejor. Siete años después, ese amor encontró respuesta...", señala el comunicado.

"Este proyecto ha sido mucho más que un Bicampeonato. Desde el primer día, tuvimos una convicción clara: construir bases sólidas y duraderas. Invertimos en infraestructura; desarrollamos liderazgo; establecimos procesos, y profesionalizamos cada área del club con una visión de largo plazo. Queríamos un Atlas FC competitivo, pero sobre todo un Atlas bien hecho...", se agrega.

"Nada de esto habria sido posible sin las personas. Nuestro agradecimiento más profundo a todos los jugadores y jugadoras, a los cuerpos tecnicos y a cada integrante del staff, que defendieron estos colores con profesionalismo, compromiso y orgullo, dentro y fuera de la cancha. Hoy cerramos este capítulo con serenidad, gratitud y orgullo", puntualiza.