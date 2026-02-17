El Extra de México es Mundial: Así se vivirá el 2026 en nuestro país.

En 2026 México volverá a recibir a la Copa del Mundo. Será la tercera ocasión en la historia que nuestro país sea sede, después de 1970 y 1986, convirtiéndose en la única nación en hacerlo.

México fue, es y será la mejor sede mundialista. Pero ¿por qué? La respuesta está en el Extra.

¿Cuál es el Extra de México? Es esa capacidad de hacer las cosas diferentes. Es el espíritu mexicano que nos impulsa a destacar frente al mundo. Es la actitud con la que vivimos cada momento y que nos permite convertir un evento deportivo en una experiencia que se recuerda.

¿Cómo damos el Extra los mexicanos?

Lo damos siendo los fans más fieles. Somos los que más gritan en el estadio, los que no dejan de alentar y los que siempre quieren más. Creamos olas que recorren tribunas completas. Llenamos las calles de energía. Somos anfitriones que reciben al mundo con hospitalidad. Hacemos de cada partido una fiesta y demostramos creatividad en cada detalle.

¿Por qué México será la mejor sede en 2026?

Porque el Mundial no solo se organiza, se vive. Y en México se vive con pasión, con alegría y con identidad. Aunque la Copa del Mundo FIFA 2026™ será compartida entre tres países, la experiencia en territorio mexicano promete ser única e irrepetible por su gente, por su ambiente y por sus fans.

En este contexto, Corona se suma a este momento histórico como un ejemplo claro de lo que significa el extra de los mexicanos. La marca, nacida en México y reconocida a nivel global, representa cómo nuestro país puede trascender fronteras y destacar en el mundo.

En 2026 México no solo abrirá estadios. Abrirá sus puertas al mundo.

El Extra de México es Mundial.