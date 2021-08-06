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El hermano del dueño del PSG adelanta el fichaje de Messi

A través de unas publicaciones vía Twitter, el familiar del propietario del Paris Saint Germain da a entender que el argentino Lionel Messi llegará al equipo.

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Escrito por: Azteca Deportes

El hermano del propietario del Paris Saint Germain de la Liga Francesa, el señor
Khalifa bin Hamad Al Thani, ha adelantado que Lionel Messi llegará al equipo parisino a partir de la próxima temporada.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario aseguró "que las negociaciones oficialmente concluyeron, habrá un anuncio más tarde", esto acompañado de una fotografía del astro argentino, quien apenas hace poco más de 24 horas fue desvinculado del FC Barcelona.

Después de ese primer tweet, Khalifa bin Hamad Al Thani posteó una fotografía en donde aparecen Messi y Sergio Ramos, otro jugador que dejó al equipo de sus amores, el Real Madrid, luego de no llegar a un acuerdo con la directiva merengue, para entrar en las filas del equipo más competitivo de la Ligue 1.

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La segunda publicación dice: "La capital de la luz, 8 Champions League", haciendo referencia al acumulado de Copas de Europa que han ganado entre el rosarino y Sergio Ramos, ambos leyendas del FC Barcelona y el Madrid.

El objetivo del PSG

De hacerse oficial la llegada de Messi al PSG, el conjunto presumiría, en opinión de muchos expertos, el plantel más basto y talentoso de todo el mundo. Quizá lo que necesitaban para convertirse finalmente en Campeones de la UEFA Champions League.

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El equipo hoy dirigido por Mauricio Pochettino se ha quedado al filo de lograr el objetivo continental. En la última edición avanzó hasta la etapa de semifinales, en donde cayó ante el Manchester City de Pep Guardiola por marcador global de 1-4.

Un año antes, cuando el club se perfilaba como favorito para ganar, perdió la final ante el Bayern Munich, después de avanzar en una extraña ronda de eliminatorias, afectada notablemente por la pandemia del Covid 19.

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