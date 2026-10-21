¡EL LOCO ABREU SE VOLVIÓ LOCO! INVADIÓ LA CANCHA Y TERMINÓ EXPULSADO 🟥 | Toluca vs Tijuana | J13

¡SE ARMÓ LA POLÉMICA EN EL TOLUCA VS TIJUANA! 🟥 Sebastián “Loco” Abreu perdió la calma, ingresó al terreno de juego y sus propios jugadores tuvieron que intervenir para tranquilizarlo. ¡El árbitro terminó mostrándole la tarjeta roja al entrenador de Xolos! ⚽ Revive el momento de tensión durante el partido entre Toluca y Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.