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¡GOLAZO INFERNAL DE YAEL PADILLA! ¡QUÉ JOYA DE GOL DEL TOLUCA! 👹 | Toluca 2-2 Tijuana | J13

¡Qué manera de hacerse presente! Yael Padilla marca un auténtico golazo para los Diablos Rojos del Toluca frente a los Xolos de Tijuana.

Por: Azteca Deportes

GOLAAAAAZO INFERNAL DE YAEL PADILLA! ⚽ ¡Qué manera de hacerse presente! Yael Padilla marca un auténtico golazo para los Diablos Rojos del Toluca frente a los Xolos de Tijuana. 😱 ¡Una joya que enciende el Infierno! Revive el espectacular gol de Yael Padilla en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. 🔥

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