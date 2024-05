Lando Norris envía un contundente mensaje a sus detractores

Lando Norris por fin llegó a su primer objetivo personal en la Fórmula 1: ganar una carrera. El piloto de McLaren por fin saboreó de las mieles de la máxima categoría al quedar en primer lugar el fin de semana en el Gran Premio de Miami, sin cometer errores y aprovechando que la contienda se fue acomodando a su favor.

El británico había tenido varias oportunidades para ganar anteriormente, pero por alguna estrategia equivocada o simplemente por mala suerte, su primer triunfo se había retrasado, lo que llevó a muchos analistas y gente involucrada en la F1, a dudar del piloto de 24 años.

“He tenido mis momentos en los que hemos estado cerca y no era capaz de convertirlo en victoria”, reconoció tras subir a lo más alto del podio en Estados Unidos.

Norris disfrutó como nadie en Miami, y recordó todas las veces en las que han menospreciado su capacidad. “Por mucho que mucha gente dudara de que iba a ser capaz de juntarlo todo y ganar una carrera, yo no estaba preocupado”, compartió.

“He estado haciendo mi trabajo y ejecutando mis carreras, ejecutando mi clasificación y haciendo lo que mejor sé hacer. Y sabía que iba a llegar mi momento”.

Hasta antes de este fin de semana Norris era el piloto que más puntos había sumado en la Fórmula 1 sin ganar una carrera. Dato que para el piloto era una confirmación de que sólo faltaba que se acomodaran unas cuantas piezas para por fin cruzar la bandera a cuadros como primer lugar.

“Cualquiera puede decir lo que quiera. No tengo por qué gustarle a la gente. No hace falta que me apoyen”, aseguró. “Creen que saben de lo que hablan, y cuando les demuestras que no es así, es bonito salir y hacerlo”.

¿En qué lugar va Lando Norris en el campeonato?

Con el triunfo en Miami, Lando Norris empató a Carlos Sainz en puntos con 83, y se ubica en la cuarta posición del campeonato de pilotos.