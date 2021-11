Así sería el repechaje para México, si se mete en problemas

Las dos derrotas de la Selección Azteca dejaron muchas dudas sobre el futuro del combinado nacional. Además, fue contra rivales que pegan en el orgullo de la afición mexicana: Primero ante Estados Unidos, por famoso marcador de 2-0, y el pasado martes contra Canadá por 2-1.

A pesar de los descalabros y el evidente enojó de la fanaticada en nuestro país, Gerardo “Tata” Martino se mostró tranquilo después de los dos partidos: “La respuesta de los jugadores hoy me deja tranquilo. No me hubiera gustado perder pero hacia adentro el equipo está intacto”, aseguró.

La Selección Mexicana en el octagonal final de la Concacaf

Con ocho partidos disputados, México marcha en la tercera posición del octagonal final de la Concacaf. Suma 14 puntos, con cuatro triunfos, dos empates y las dos derrotas de la pasada fecha FIFA.

Por su parte, Panamá está en el cuarto sitio, con las mismas unidades, la ventaja que tiene la Selección Mexicana es la diferencia de goles; mientras los dirigidos por el Tata tienen +4, los centroamericanos suman +2. Hoy en día, el gol de Héctor Herrera al final del partido ante los de la Hoja de Maple toma mucha relevancia.

En total, restan seis encuentros dentro del camino al mundial de Qatar de 2022 de los cuales cuatro son con la Selección Azteca como local, y tiene dos visitas; en enero a Jamaica y en marzo a Honduras.

Así se jugará el repechaje rumbo a Qatar 2022

En caso de que alguna extraña cosa pasara, y México tuviera que jugarse su pase al Mundial de Qatar 2022 en el repechaje, como ocurriera en el 2014, tendría que terminar en la cuarta posición. De ahí se haría un sorteo donde entrarían: el quinto lugar de la Conmebol, el primer lugar de Oceanía y algún país de Asía, de esos cuatro dos tendrían un lugar en la justa.