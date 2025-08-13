DjMariio y Noelia: Amor y emoción en una boda de ensueño en Madrid

Tras años de relación pública y una emotiva pedida de mano durante la final de la Kings, DjMariio y Noelia San Martín finalmente dieron el gran paso este 9 de agosto con una boda civil íntima, repleta de romanticismo y momentos conmovedores.

En un instante que la comunidad streamer atesora, el rumor de la fecha se filtró accidentalmente durante una transmisión en Twitch por sus amigos Guanyar y Jcorko, confirmando sin querer que el noviazgo llegaba a su final más importante. Poco después, los primeros vistazos al evento comenzaron a circular en redes, incrementando la expectación de miles de fans.

La ceremonia tuvo lugar en la elegante Finca Jacaranda, al pie de la Sierra de Guadarrama. Los tonos predominantes fueron el blanco y rosa pastel, plasmados en los pétalos, la decoración floral y la romántica ambientación. “¡Que vivan los novios!”, gritó Guanyar al verlos salir junto con una lluvia de aplausos y pétalos, mientras los invitados –entre ellos creadores como Papi Gavi, Spursito y Adri Contreras– ondeaban pañuelos blancos en señal de celebración.

El look de Noelia brilló con luz propia: un vestido palabra de honor en doble capa con drapeados, lentejuelas sutiles, gargantilla delicada y peinado recogido con un toque desenfadado. Él, elegante con un chaqué azul marino y flor de solapa, no pudo contener la emoción al verla: “Eres el amor de mi vida”, dijo con la voz entrecortada.

La celebración continuó hasta bien entrada la madrugada, con música, baile y una atmósfera emotiva. Esa noche quedó grabada en la memoria de la pareja y en el corazón de su comunidad, que celebró el gran paso de dos de sus figuras más queridas.