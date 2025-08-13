deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

DjMariio y Noelia: Amor y emoción en una boda de ensueño en Madrid

Después de muchos años de amor, DjMariio y Noelia sellaron su historia de amor con un “sí, quiero” rodeados de amigos, lágrimas y rosas bajo el atardecer madrileño

DjMariio y Noelia
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Tras años de relación pública y una emotiva pedida de mano durante la final de la Kings, DjMariio y Noelia San Martín finalmente dieron el gran paso este 9 de agosto con una boda civil íntima, repleta de romanticismo y momentos conmovedores.

Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review

Te puede interesar: Ganadores de La Velada del Año V: Rivaldios, Belcast y Alana ¿Cómo le fue a los mexicanos?

En un instante que la comunidad streamer atesora, el rumor de la fecha se filtró accidentalmente durante una transmisión en Twitch por sus amigos Guanyar y Jcorko, confirmando sin querer que el noviazgo llegaba a su final más importante. Poco después, los primeros vistazos al evento comenzaron a circular en redes, incrementando la expectación de miles de fans.

La ceremonia tuvo lugar en la elegante Finca Jacaranda, al pie de la Sierra de Guadarrama. Los tonos predominantes fueron el blanco y rosa pastel, plasmados en los pétalos, la decoración floral y la romántica ambientación. “¡Que vivan los novios!”, gritó Guanyar al verlos salir junto con una lluvia de aplausos y pétalos, mientras los invitados –entre ellos creadores como Papi Gavi, Spursito y Adri Contreras– ondeaban pañuelos blancos en señal de celebración.

Te puede interesar: Los títulos más esperados de agosto 2025: lanzamientos imperdibles para todos los gustos

El look de Noelia brilló con luz propia: un vestido palabra de honor en doble capa con drapeados, lentejuelas sutiles, gargantilla delicada y peinado recogido con un toque desenfadado. Él, elegante con un chaqué azul marino y flor de solapa, no pudo contener la emoción al verla: “Eres el amor de mi vida”, dijo con la voz entrecortada.

La celebración continuó hasta bien entrada la madrugada, con música, baile y una atmósfera emotiva. Esa noche quedó grabada en la memoria de la pareja y en el corazón de su comunidad, que celebró el gran paso de dos de sus figuras más queridas.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
Thumbnail
Esports
Sandra del Castillo, Marketing Manager de Rainbow Six Mobile: habla sobre el lanzamiento del juego
Thumbnail
Esports
CCXP México presentó a un nuevo campeón de Mortal Kombat | Shuletah rey de Liga Latina MK 1
Thumbnail
Esports
Valorant celebra con su comunidad su 5to aniversario | Entrevista con Mario García Ulloa
Clair Obscur: Expedition 33
Esports
No haz jugado esta joya, aquí tienes 5 razones para hacerlo | Clair Obscur: Expedition 33 | AZE Review
Thumbnail
Esports
"Es un espectáculo global, promovemos la creatividad y también traemos los mejores título" - Gustavo Steinberg, CEO de gamescom latam y BIG Festival
Thumbnail
Esports
"Hay mucha oportunidad para los mexicanos MK". - Luis Hernández, Director de ventas de Warner Bros
×
×