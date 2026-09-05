El viejo conocido que Santiago Gimenez volverá a tener de compañero en Porto

Santiago Gimenez ya se estrenó como jugador del Porto, pues este viernes debutó en la victoria de los suyos ante Moreirense, en el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Portugal, donde el seleccionado mexicano se reencontró con un viejo conocido, un compañero con el que compartió vestidor en un club.

Gimenez se reencontró una vez más con Hwang In-beom, con quien compartió vestidor durante una temporada en el Feyenoord, club en el que el delantero portó el dorsal 29, al igual que lo hará con el Porto, por un gran motivo que explicó en redes sociales.

El seleccionado mexicano se reencontró con Hwang In-beom.| @inbeom_hwang6

Incluso, Gimenez y Hwang fueron rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que en la jornada 2 de la fase de grupos México se enfrentó a Corea del Sur, duelo que ganó el equipo azteca por la mínima en el Estadio Akron, que durante la justa adoptó el nombre de Guadalajara.

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¿Quién es el viejo conocido con el que Gimenez jugará?

Hwang In-beom se formó en el Daejeon Citizen y debutó profesionalmente en 2015. En 2018 pasó por Asan Mugunghwa antes de regresar a Daejeon. En 2019 emigró al Vancouver Whitecaps de la MLS y, en 2020, llegó al Rubin Kazan ruso.

Tras un préstamo al FC Seoul en 2022, el coreano fichó por el Olympiacos. Pero en 2023 se incorporó al Estrella Roja de Belgrado, donde ganó la liga y la Copa de Serbia. Mientras que en 2024 llegó al Feyenoord y en 2026 fichó por el FC Porto. Con Corea del Sur debutó en 2018 y ya suma 2 justas internacionales: Qatar 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El debut de Santiago Gimenez con el Porto

Santi debutó con el Porto este viernes 4 de septiembre. El delantero ingresó de cambio al minuto 75 y tuvo 2 oportunidades de gol, pero ambas fueron rechazadas por el arquero rival. No obstante, su equipo ganó 2-1 ante el Moreirense.