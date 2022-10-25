Los 31 elegidos de la Selección Mexicana para la Gira en España

La cuenta regresiva está por llegar a su final para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Una parte de la Selección Mexicana viajará el próximo lunes a Girona para la última etapa de preparación antes del debut contra Polonia en la justa mundialista. 31 jugadores serán los elegidos por Gerardo Martino para estar en España luchando por los 26 lugares de la lista final que debe entregar a la FIFA.

La convocatoria tendría un cambio con respecto a la Fecha FIFA de septiembre, con la salida de Fernando Beltrán y la incorporación de Jesús Manuel Corona.

Te puede interesar: El extécnico de la Selección que sí llevaría a Chicharito a Qatar 2022

Los arqueros serán Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Los zagueros: Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez y Johan Vásquez. En la media cancha estarán Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo y Erick Sánchez.Las novedades del ‘Tata’ Martino en la convocatoria de la Selección Mexicana.

La ofensiva estaría conformada para la gira en Girona por Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona, Henry Martin y Alexis Vega.

Te puede interesar: Selección Mexicana: ¿sin sexo durante la Copa del Mundo de Qatar?

De los 31 convocados, el cuerpo técnico deberá cortar a cinco para que la lista quede de 26. Los casos por lesión de Raúl Jiménez y Tecatito Corona afectarán el llamado del resto dependiendo la evolución que presenten en estas semanas. El Lobo Mexicano ya está en el CAR, mientras que el futbolista del Sevilla reportará en Europa con el grupo el 1 de noviembre.

México jugará ante Irak y Suecia previo al Mundial Qatar 2022

En la preparación en el Viejo Continente, México se medirá a Irak el miércoles 9 de noviembre, y una semana después contra Suecia en el último juego antes del debut en Qatar 2022 contra Polonia. Los 5 jugadores que corren riesgo de no estar en el Mundial sabrán su situación antes de viajar a Europa.Canelo vs Golovkin: Las mejores imágenes de la pelea de trilogía