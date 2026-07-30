Ella es Ana Paula, la pareja de Erik Lira: pocos conocen su historia de amor

Erik Lira ha construido una carrera que lo llevó desde las fuerzas básicas de Pumas hasta Cruz Azul y la Selección Mexicana. Sin embargo, pocos conocen la historia de Ana Paula García, la mujer que lo acompaña desde antes de su debut en la Liga BBVA MX.

Su relación comenzó cuando el mediocampista todavía buscaba una oportunidad en el futbol profesional. Desde entonces, ambos atravesaron mudanzas, cambios de equipo y algunos de los momentos más complicados en la trayectoria del jugador.

¿Quién es Ana Paula, la pareja de Erik Lira?

Ana Paula García es la pareja de Erik Lira. En redes sociales utiliza el nombre de @anapaulagarv, cuenta en la que publica fotografías de sus viajes, momentos personales y parte de la vida que comparte con el futbolista de Cruz Azul.

En febrero de 2025 tenía 25 años, por lo que actualmente rondaría los 26 o 27. Algunos medios mexicanos la presentan como creadora de contenido, aunque no se conocen demasiados detalles sobre su profesión o formación académica.

Si bien es cierto que algunas publicaciones la identifican como la esposa del mediocampista, no existe una confirmación pública sobre un matrimonio. Las referencias más recientes continúan presentándola como su novia o compañera.

¿Cómo se conocieron Erik Lira y Ana Paula?

Su historia comenzó en 2016, dentro de las instalaciones de entrenamiento de Pumas. Ana Paula acudía a la cantera universitaria porque su hermano jugaba dos categorías por debajo de Erik Lira.

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Los encuentros entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes, pero tuvieron que pasar aproximadamente dos años para que comenzaran formalmente su noviazgo. La relación inició en octubre de 2018, cuando Lira dejó temporalmente a Pumas para continuar su formación con Necaxa.

El futbolista se mudó a Aguascalientes y la distancia se convirtió en una dificultad para la pareja. Seis meses después, Ana Paula tomó la decisión de acompañarlo y también se instaló en esa ciudad.

Ana Paula acompañó a Erik Lira desde antes de su debut

En 2020, ambos regresaron a la Ciudad de México en medio de la pandemia. Ese mismo año, Lira recibió la oportunidad de debutar en la Primera División con Pumas.

La pareja volvió a cambiar de etapa en enero de 2022, cuando el mediocampista fue transferido a Cruz Azul. Ana Paula estuvo presente durante su adaptación a La Máquina y en el crecimiento que posteriormente le permitió llegar a la Selección Mexicana.

Actualmente viven juntos al sur de la Ciudad de México y comparten su hogar con Hunter, su perro. Además, Ana Paula reconoció que entre sus planes se encuentra formar una familia con el jugador.

¿Cuántos años llevan juntos Erik Lira y Ana Paula?

Erik Lira y Ana Paula García cumplirán ocho años de noviazgo en octubre de 2026. Además, se conocen desde hace aproximadamente una década.

Su relación atravesó las etapas del jugador en Pumas, Necaxa y Cruz Azul, además de su llegada a la Selección Mexicana junto con su debut en la Copa Mundial de la FIFA™. Una historia que comenzó en la cantera universitaria y continuó mientras Lira se abría camino en el futbol profesional.