ELLAS RETAN| CAMILA ZAMORANO | La campeona más joven vuelve a pelear

Camila Zamorano, la joven boxeadora mexicana de Hermosillo, Sonora, está rompiendo todos los récords. Con solo 17 años, se convirtió en la campeona mundial más joven en la historia del boxeo. En este video te contamos su historia, sus logros, y lo que viene para ella en el ring.

Ellas Retan
