Visa de Crack Rodrigo Guevara (16) Brilla en el Levante de España | Futuro del Fútbol Mexicano
Te presentamos a Rodrigo Guevara, joven promesa mexicana de 16 años que actualmente forma parte del Levante UD en España. Desde sus inicios en México hasta su adaptación al fútbol europeo, Guevara demuestra que el talento nacional sigue conquistando nuevas fronteras.
e presentamos a Rodrigo Guevara, joven promesa mexicana de 16 años que actualmente forma parte del Levante UD en España. Desde sus inicios en México hasta su adaptación al fútbol europeo, Guevara demuestra que el talento nacional sigue conquistando nuevas fronteras.