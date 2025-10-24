deportes
Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

El Gran Premio de México 2025 llega con toda la adrenalina de la Fórmula 1, pero con una ausencia que marca esta edición: Sergio ‘Checo’ Pérez no estará en la parrilla. Donde Max. Verstappen está más vivo que nunca en el campeonato de pilotos.

Lo mejor de los Prota
