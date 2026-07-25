🇲🇽 ¡Se eriza la piel! El Volcán vibra con el Himno Nacional antes del Tigres vs San Luis
La afición hizo retumbar el Estadio Universitario al entonar el Himno Nacional Mexicano antes del duelo entre Tigres y Atlético de San Luis por la Jornada 2 del Apertura 2026.
El Estadio Universitario vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando miles de aficionados entonaron con orgullo el Himno Nacional Mexicano antes del encuentro entre Tigres y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.